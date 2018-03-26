Полицейские установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире 24 уроженца различных регионов России...

Участковые уполномоченные ОМВД России по Нижегородскому району задержали 40-летнюю москвичку, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Полицейские установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире, расположенной на Смирновской улице, 24 уроженца различных регионов России, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18