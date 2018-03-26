Злоумышленница под предлогом продажи квартиры завладела денежными средствами в размере 4,6 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали москвичку по подозрению в мошенничестве на сумму более 4,6 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 82-летний житель столицы с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, он собирался приобрести квартиру. По объявлению в Интернете нашел подходящий вариант в доме на Самаркандском бульваре и встретился с хозяйкой жилья. После передачи ей денежных средств в размере более 4,6 млн рублей, женщина сообщила, что данная квартира находится в ипотечном залоге, поэтому не может быть переоформлена в собственность покупателя до погашения кредита. При этом женщина заверила пенсионера, что в скором времени погасит задолженность по кредиту из полученных от продажи квартиры денег.Затем злоумышленница представила потерпевшему подложные документы о внесении платежа по кредитному договору. На самом деле задолженность по кредитным обязательствам не была погашена и квартира в собственность пенсионера так и не перешла. Полученными от продажи денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18