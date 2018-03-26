В эфире одного их федеральных каналов шоумен Валдис Пельш поведал о страшном заболевании. Недуг очень отразился на качестве жизни звезды, теперь он вынужден во многом себя ограничивать.

В эфире одного их федеральных каналов шоумен Валдис Пельшповедал о страшном заболевании. Недуг очень отразился на качестве жизни звезды, теперь он вынужденво многом себя ограничивать.Пельш появился в утренней программе Елены Малышевой "Житьздорово", он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недугмучил звезду десять лет назад, но ощущения от адских приступов Валдис не можетзабыть до сих пор."Надо сказать, что боль настолько сильная, что оназапоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Такчто мне нельзя сказать: "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза",– пытался отшутиться шоумен. Также мужчина добавил, что медики практическивытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная – его диагноз панкреонекрозВ то время Елена Малышева была рядом с Пельшем, как могла стараласьподдержать коллегу по цеху. Она рассказала, как Валдис переносил невзгоды: "Могусказать, каким я тебя помню. Я помню, как ты лежишь в реанимации весь в поту. Иты со мной еще и разговариваешь. Следующей день: ты весь сухой, и я не могудаже понять – в сознании ты или нет. Икаждый раз я вспоминаю твою жену Свету, которую искренне считаю твоим ангелом-хранителем".Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету, онисключил из своего рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.Звезда уверяет, что соблюдать диету не сложно, так как воспоминания оперенесенной муке очень мотивируют на ведение здорового образа жизни. Звезда посоветовал поклонникам заботится о своем здоровье, обращаться за медицинской помощьюи не пренебрегать профилактической диагностикой.