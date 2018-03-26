Пожар произошел в воскресенье, 25 марта

Во Владимире сгорел заброшенный цех тракторного завода.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался в воскресенье, 25 марта, около 19 часов. Огонь охватил заброшенный цех на улице Тракторной на площади 300 квадратных метров. Через три минуты после звонка спасатели прибыли на место происшествия. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя один час 13 минут.К счастью, никто не пострадал. На месте возгорания работали 25 человек личного состава.