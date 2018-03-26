Проверки организованы по инициативе губернатора Светланы Юрьевны Орловой и Главного управления МЧС России по Владимирской области в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово

По инициативе губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой и Главного управления МЧС России по Владимирской области в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово во Владимирской области будут усилены меры по обеспечению пожарной безопасности объектов торговли с массовым пребыванием людей.В прокуратуру Владимирской области направлено предложение о проведении дополнительных проверок торговых центров с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.Также специалисты МЧС совместно с органами местного самоуправления планируют провести тренировочные эвакуации и учения на указанных объектах.