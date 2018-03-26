Из них 14 случаев заболевания кори у детей и 1 случай заболевания у взрослого старше 35 лет.

Во Владимирской области зарегистрировано 14 случаев заболевания кори у детей и 1 случай заболевания у взрослого старше 35 лет.Корь – это острое инфекционное высококонтагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и сопровождается сыпью. Вирус кори передается здоровому человеку от больного воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре и даже дыхании.С момента заражения до появления признаков заболевания проходит от 7 до 17 дней, может быть до 21 дня. Заболевание начинается остро. При типичном течении кори у больного появляются насморк, кашель, осиплость голоса, конъюнктивит, покраснение и отек век. Нарастает общая интоксикация, слабость, увеличиваются лимфатические узлы. Отмечается подъем температуры тела до 38-40° С.Спустя несколько дней от момента заболевания появляется главный признак кори – сыпь. Сначала сыпь появляется на голове, затем на лице, шее и в течение следующих 2-х суток спускается и покрывает все конечности и туловище. При атипичном течении кори могут отсутствовать или быть менее выраженными отдельные симптомы заболевания. У взрослых заболевание корью протекает значительно тяжелее, чем у детей.Особенно опасна корь развитием осложнений. Наиболее частыми осложнениями данной инфекционной патологии являются пневмонии, язвенно-некротические ларингиты и стоматиты, а также энцефалиты, менингоэнцефалиты и менингиты. При развитии коревого энцефалита у взрослых отмечаются смертельные исходы.Единственной мерой профилактики кори является вакцинация. А отказ от иммунизации – это высокий риск заболевания корью и детей, и взрослых.