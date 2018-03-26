Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Александровскому району выявлен и задокументирован факт превышения должностных полномочий главой администрации города Карабаново.В ходе реализованного комплекса оперативных мероприятий установлено, что в течение трех месяцев чиновница, используя свое служебное положение, лично давала указания о возврате начисленных сотрудникам одного из муниципальных казенных учреждений города Карабаново премиальных выплат по итогам работы за год, для нужд городской администрации. Сумма незаконно полученных денежных средств составила 113 тысяч рублей.На основании собранных сотрудниками полиции материалов, следственными органами в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции во взаимодействии со следователями Следственного управления СК РФ по Владимирской области проводят дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.