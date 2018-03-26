Во время выступления президента Украины Петра Порошенко на праздновании Дня Национальной гвардии страны, солдату почетного караула стало плохо.

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко на праздновании Дня Национальной гвардии страны, солдату почетного караула стало плохо.Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших бойцов на базе НГУ в Киевской области. В начале церемонии, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина", по обе стороны от главы государства стояли два знаменосца. Однако затем один из них пошатнулся и прислонился спиной к забору. На помощь ему пришли несколько человек, которые увели военнослужащего, а на его место встал другой солдат.