Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и видеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместнуюпубликацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий ивидеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, котораяпозволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместитьзаписи с бурной вечеринки.На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутникомотдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют ипосты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении ипризывает поклонников порадоваться за нее.Фанаты возмутились поведением селебрити. Подписчикиотметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение сутоквыкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие."Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживосгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне –публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количествежертв. А затем снова все по расписанию – танцы, гулянки, веселье! Естественно,никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы вэтой день не выкладывать такие фото– и видеоматериалы, не писать о том,насколько она счастлива, весела и любима", – рассердилась одна из подписчицселебрити. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.Напомним, что Dni.Ru уже рассказывали о сообщении, в которомВолочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре. "Ужасная трагедияв Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ... Много погибшихдетей и взрослых... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –Прим. ред.)", – подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи.Она отметила, что самое главное – дорожить жизнью и друг другом. Примечательно,что многие пользователи Сети тогда положительно отреагировали на новую публикациюВолочковой.