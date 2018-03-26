Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную
публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и
видеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая
позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить
записи с бурной вечеринки.
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную
публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и
видеозаписей, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая
позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить
записи с бурной вечеринки.
На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутником
отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют и
посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и
призывает поклонников порадоваться за нее.
Фанаты возмутились поведением селебрити. Подписчики
отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток
выкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие.
"Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо
сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне –
публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве
жертв. А затем снова все по расписанию – танцы, гулянки, веселье! Естественно,
никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы в
этой день не выкладывать такие фото– и видеоматериалы, не писать о том,
насколько она счастлива, весела и любима", – рассердилась одна из подписчиц
селебрити. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.
Напомним, что Dni.Ru уже рассказывали о сообщении, в котором
Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре. "Ужасная трагедия
в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ... Много погибших
детей и взрослых... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
Прим. ред.)", – подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи.
Она отметила, что самое главное – дорожить жизнью и друг другом. Примечательно,
что многие пользователи Сети тогда положительно отреагировали на новую публикацию
Волочковой.