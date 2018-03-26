Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить пожаров, подобных тому, который произошел в торговом центре Зимняя вишня. При этом, председатель нижней палаты парламента считает, что не стоит торопиться с выводами о причинах и виновных в трагедии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить пожаров, подобных тому, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня". При этом, председатель нижней палаты парламента считает, что не стоит торопиться с выводами о причинах и виновных в трагедии.
Очередное заседание Совета Госдумы, которое прошло сегодня,
началось с минуты молчания. Таким образом депутаты почтили память погибших при
пожаре в торговом центре в Кемерово. По решению всех фракций завтрашнее
пленарное заседание палаты также начнется с минуты молчания.
"Это ужасная трагедия, в которой погибли дети", -
отметил Вячеслав Володин. Он призвал коллег-депутатов проанализировать действующее
законодательство на предмет достаточности регулирования вопросов обеспечения
пожарной безопасности.
"Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучили
вопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работу
таких мест, – сказал он. – И принять меры, чтобы такие трагедии не
повторялись".
При этом, спикер Госдумы призвал не делать скоропалительных
выводов о том, почему стала возможной трагедия в кемеровском ТЦ. "Пока
расследование не завершится, выводы делать рано", – заявил Володин.
Для получения самой актуальной полной информации о
произошедшем в Кемерово, депутаты намерены после завершения расследования
пригласить в здание на Охотном Ряду главу МЧС Владимира Пучкова.
Напомним, накануне в торгово-развлекательном центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Огонь охватил площадь
около 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время ведется разбор завалов,
на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур.
По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более полусотни
посетителей ТЦ обратились за помощью к врачам. В рамках возбужденного
уголовного дела уже задержаны и допрошены четыре человека. В их числе – арендатор
помещения, в котором предположительно мог находиться очаг возгорания.