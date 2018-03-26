Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить пожаров, подобных тому, который произошел в торговом центре Зимняя вишня. При этом, председатель нижней палаты парламента считает, что не стоит торопиться с выводами о причинах и виновных в трагедии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов принять всех необходимые меры, которые позволят не допустить пожаров, подобных тому, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня". При этом, председатель нижней палаты парламента считает, что не стоит торопиться с выводами о причинах и виновных в трагедии.Очередное заседание Совета Госдумы, которое прошло сегодня,началось с минуты молчания. Таким образом депутаты почтили память погибших припожаре в торговом центре в Кемерово. По решению всех фракций завтрашнеепленарное заседание палаты также начнется с минуты молчания."Это ужасная трагедия, в которой погибли дети", -отметил Вячеслав Володин. Он призвал коллег-депутатов проанализировать действующеезаконодательство на предмет достаточности регулирования вопросов обеспеченияпожарной безопасности."Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучиливопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работутаких мест, – сказал он. – И принять меры, чтобы такие трагедии неповторялись".При этом, спикер Госдумы призвал не делать скоропалительныхвыводов о том, почему стала возможной трагедия в кемеровском ТЦ. "Покарасследование не завершится, выводы делать рано", – заявил Володин.Для получения самой актуальной полной информации опроизошедшем в Кемерово, депутаты намерены после завершения расследованияпригласить в здание на Охотном Ряду главу МЧС Владимира Пучкова.Напомним, накануне в торгово-развлекательном центре"Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Огонь охватил площадьоколо 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время ведется разбор завалов,на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных структур.По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более полусотнипосетителей ТЦ обратились за помощью к врачам. В рамках возбужденногоуголовного дела уже задержаны и допрошены четыре человека. В их числе – арендаторпомещения, в котором предположительно мог находиться очаг возгорания.