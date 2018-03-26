Большинство погибших и пропавших без вести при пожаре в кемеровском торговом центре - это школьники, у которых как раз начались весенние каникулы. Многие отправились отмечать это событие в торговый центр. Некоторые успели сообщить о трагедии своим близким по СМС или в соцсетях.

Большинство погибших и пропавших без вести при пожаре в кемеровском торговом центре — это школьники, у которых как раз начались весенние каникулы. Многие отправились отмечать это событие в торговый центр с семьями, друзьями и даже целыми классами. Некоторые успели сообщить о трагедии своим близким по СМС или в соцсетях."Мы горим, возможно, прощайте" – это последнее, что 13-летняя Маша написала своим друзьям в социальной сети. В этот момент дым уже заполнял торговый центр, где находилась девочка и ее мама. На странице Маши осталось много записей о любви, которую девочке так и не удалось испытать.Еще один прощальный пост, облетевший социальные сети, состоит всего из двух слов. "Это конец", — написала 11-летняя Майя Ерохина и больше не появлялась онлайн, как и еще порядка 30 детей. До сих пор нет точных списков, и у родителей сохраняется вера, что из строчки "погибшие" имена их детей перепишут хотя бы в "без вести пропавшие". В надежде на такую ошибку по больницам сейчас ездят мамы и папы всех, кто учился в 5 "А" классе небольшого поселка Трещевский Кемеровской области. В день трагедии дети поехали посмотреть мультфильм в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня"."Очень хороший класс весь. Веселый, дружный очень", — вспоминает директор трещевской школы Павел Орынский.Директор школы с самого момента трагедии не находит себе места. И он, и другие учителя постоянно заходят в кабинет, где учились погибшие и пропавшие без вести дети. Класс и в правду был дружный, об этом ученики писали даже на своих станицах в социальных сетях.Среди погибших много семей. Весенние каникулы уже начались, и многие родители повели своих детей посмотреть мультфильмы, попрыгать на батуте или просто поесть мороженого. 42-летняя Яна Алимова тоже пришла вместе со своей пятилетней дочкой Русланой. Станислав Архипенко пришел отдохнуть с маленькой дочкой Викой. Знакомые до сих пор надеются, что оба найдутся в одной из больниц. Надежда сохранится, как минимум, до тех пор, пока все тела в местном морге не будут опознаны, а в больницах не установят личности пострадавших.