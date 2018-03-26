Последние дни жизни самая известная ясновидящая мира Ванга провела рядом со своим личным доктором. Медик записал предсказания о будущем России, которые решился обнародовать только сейчас.

Последниедни жизни самая известная ясновидящая мира Ванга провела рядом со своим личнымдоктором. Медик записал предсказания о будущемРоссии, которые решился обнародовать только сейчас.Личный врач Ванги,который находился с женщиной до последней минуты ее жизни, решил предоставитьобщественности ту информацию из уст ясновидящей, которая до сих пор быланеизвестна. Так, например, медик цитирует провидицу на тему всемирногопризнания президента России: "ПридетВолодя – и очень изменится все". Также Ванга уже тогда знала, ктостанет сорок четвертым президентом США и чем закончится его руководство, передает телеканал НТВ. "Когдачерный президент возьмет власть и войдет в Белый дом, тогда Америка пойдет вниз!Он оставит после себя хаос!", – говорила ясновидящая. Однако, по словамВанги, Большой Мировой войны "с танками, ракетами и самолетами, как воВторую Мировую войну" не будет.Почему прорицательницавыбрала именно его для передачи такого наследия, доктор Петров не понимает досих пор. "Сначала я просто не задавался этим вопросом, а потом и сам захотелвыяснить это. Однако ответа нет и сейчас", – говорит медик. Петровпризнается, что до ему по сей день не по себе от воспоминаний о том, как "этаслепая старуха находится рядом и буквально видит тебя насквозь".Ранее стало известно, что иностранные газеты начали публиковать материалы о том, что победу Владимира Путина на выборах 2018 года предрекла баба Ванга еще 40 лет назад. Отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля журналисты связали с пророчеством слепой провидицы о том, что "никто не сможет остановить Россию".Напомним, что имя Вангистало популярно в России за минувшее десятилетие – ей было посвящено множестводокументальных и художественных фильмов. Многие верят в то, что женщинадействительно могла предугадывать будущее, однако многие нашумевшие ее прогнозыне подтвердились.