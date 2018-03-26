Стали известны шокирующие подробности трагедии в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в которой заживо сгорели десятки человек. По данным Следственного комитета России, охранник ТЦ, получив сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.

Сталиизвестны шокирующие подробности трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" вКемерово, в которой заживо сгорели десятки человек. По данным Следственногокомитета России, охранник ТЦ, получив сигнал о пожаре, отключил системуоповещения.По словам начальника частного охранного предприятия"Центр Защиты" Евгения Александровича, в тот злополучный вечер напульте охраны находился его сотрудник по фамилии Антюшин. "Он единственный могбы отключить сигнализацию. Антюшин позвонил мне и сказал, что сработалатревога. Я пришел к нему, он ничего не отключал, да и я тоже не трогал", -цитирует руководителя ЧОПа Telegram-канал Mash.Мужчина уверен, что действовал правильно, спасая изогня не людей, а бумажки. "Я все сделал четко по инструкции. Когда сработаласигнализация, я эвакуировал четыре телефона с кнопками экстренного вызова, актприемки объекта и журнал дежурных смен", – оправдался Евгений Александрович.Материал дополняется