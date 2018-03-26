Стали
известны шокирующие подробности трагедии в торговом центре Зимняя вишня в
Кемерово, в которой заживо сгорели десятки человек. По данным Следственного
комитета России, охранник ТЦ, получив сигнал о пожаре, отключил систему
оповещения.
Стали
известны шокирующие подробности трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово, в которой заживо сгорели десятки человек. По данным Следственного
комитета России, охранник ТЦ, получив сигнал о пожаре, отключил систему
оповещения.
По словам начальника частного охранного предприятия
"Центр Защиты" Евгения Александровича, в тот злополучный вечер на
пульте охраны находился его сотрудник по фамилии Антюшин. "Он единственный мог
бы отключить сигнализацию. Антюшин позвонил мне и сказал, что сработала
тревога. Я пришел к нему, он ничего не отключал, да и я тоже не трогал", -
цитирует руководителя ЧОПа Telegram-канал Mash.
Мужчина уверен, что действовал правильно, спасая из
огня не людей, а бумажки. "Я все сделал четко по инструкции. Когда сработала
сигнализация, я эвакуировал четыре телефона с кнопками экстренного вызова, акт
приемки объекта и журнал дежурных смен", – оправдался Евгений Александрович.
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