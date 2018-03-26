Жуткая трагедия в ТЦ Зимняя
вишня побудила россиян к общей акции в соцсетях. Ее смысл в том, чтобы люди
находили и снимали эвакуационные выходы в торговых центрах.
Жуткая трагедия в ТЦ "Зимняя
вишня" побудила россиян к общей акции в соцсетях. Ее смысл в том, чтобы люди
находили и снимали эвакуационные выходы в торговых центрах.
Пользователь Instagram Сергей из
Москвы предложил устроить виртуальную акцию, используя хэштег #дайтевыжить.
Участие в ней подразумевает посещение торгово-развлекательных центров, где необходимо
сфотографировать двери выхода из здания в случае эвакуации.
"Предлагаю
устроить челлендж: (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Найти закрытые эвакуационные двери! Сдалать фотос описанием
или видео с места, привязать геометку и поставить хештег #дайтевыжить",
– написал мужчина в социальной сети. Пользователи подхватили эту идею. "Правильные
слова. Ужас, что творится", "Присоединяюсь", "Полностью
разделяю Ваше мнение, Сергей. Часами бла-бла по телевизору про виноватых и ни
одного обучающего материала для детей и для взрослых", – пишут россияне.
Автор проекта и "по совместительству" отец троих детей и "строитель по
жизни", как он сам себя называет, утверждает, что он всегда продумывает путь и
не пойдет туда, откуда будет тяжело эвакуироваться. "Вспомните подвальный клуб
"Хромая лошадь" с одним выходом, который горел! К сожалению, в погоне за
прибылью, пожарными нормами все пренебрегают! Выходы эвакуационные они есть и
системы противопожарки работают при сдаче объекта после строительства, но после
их закрывают из-за экономии на охране, обслуживании, ставя на это место еще
один магазинчик. Это будет до бесконечности, пока сами люди не начнут
разбираться в собственной безопасности, думать и игнорировать такие заведения",
– написал Сергей в своем микроблоге.
Отметим, что панику, охватившую всю страну после
трагедии в Кемерово, подогревают и слухи о сотнях погибших в "Зимней вишне" и о
том, что число жертв якобы замалчивают. Однако глава
МЧС Владимир Пучков заявил, что это домыслы, не соответствующие
действительности. "Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент",
– цитирует обращение Пучкова к журналистам "Интерфакс-Сибирь". Он
добавил, что поиски остальных продолжаются.
Напомним,
пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в 25
марта. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69
человек, из них более 40 – дети. На совещании в оперативном
штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.