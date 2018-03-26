Жуткая трагедия в ТЦ Зимняя вишня побудила россиян к общей акции в соцсетях. Ее смысл в том, чтобы люди находили и снимали эвакуационные выходы в торговых центрах.

Жуткая трагедия в ТЦ "Зимняявишня" побудила россиян к общей акции в соцсетях. Ее смысл в том, чтобы людинаходили и снимали эвакуационные выходы в торговых центрах.Пользователь Instagram Сергей изМосквы предложил устроить виртуальную акцию, используя хэштег #дайтевыжить.Участие в ней подразумевает посещение торгово-развлекательных центров, где необходимосфотографировать двери выхода из здания в случае эвакуации."Предлагаюустроить челлендж: (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Найти закрытые эвакуационные двери! Сдалать фотос описаниемили видео с места, привязать геометку и поставить хештег #дайтевыжить",– написал мужчина в социальной сети. Пользователи подхватили эту идею. "Правильныеслова. Ужас, что творится", "Присоединяюсь", "Полностьюразделяю Ваше мнение, Сергей. Часами бла-бла по телевизору про виноватых и ниодного обучающего материала для детей и для взрослых", – пишут россияне.Автор проекта и "по совместительству" отец троих детей и "строитель пожизни", как он сам себя называет, утверждает, что он всегда продумывает путь ине пойдет туда, откуда будет тяжело эвакуироваться. "Вспомните подвальный клуб"Хромая лошадь" с одним выходом, который горел! К сожалению, в погоне заприбылью, пожарными нормами все пренебрегают! Выходы эвакуационные они есть исистемы противопожарки работают при сдаче объекта после строительства, но послеих закрывают из-за экономии на охране, обслуживании, ставя на это место ещеодин магазинчик. Это будет до бесконечности, пока сами люди не начнутразбираться в собственной безопасности, думать и игнорировать такие заведения",– написал Сергей в своем микроблоге.Отметим, что панику, охватившую всю страну послетрагедии в Кемерово, подогревают и слухи о сотнях погибших в "Зимней вишне" и отом, что число жертв якобы замалчивают. Однако главаМЧС Владимир Пучков заявил, что это домыслы, не соответствующиедействительности. "Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент",– цитирует обращение Пучкова к журналистам "Интерфакс-Сибирь". Ондобавил, что поиски остальных продолжаются.Напомним,пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в 25марта. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69человек, из них более 40 – дети. На совещании в оперативномштабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.