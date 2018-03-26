Экс-обладатели Кубка Гагарина из магнитогорского Металлурга, которые в нынешнем сезоне уступили во втором раунде плей-офф казанскому Ак Барсу (счет в серии – 1:4), начали поиски нового наставника. Виктор Козлов переведен на должность помощника главного тренера.

Экс-обладатели Кубка Гагарина из магнитогорского "Металлурга", которые в нынешнем сезоне уступили во втором раунде плей-офф казанскому "Ак Барсу" (счет в серии – 1:4), начали поиски нового наставника. Виктор Козлов переведен на должность помощника главного тренера.Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера Магнитки в начале ноября прошлого года, а в конце декабря был утверждён в должности, напоминает Чемпионат.Ru. По итогам регулярного сезона "Металлург" занял 5-е место в Восточной конференции, но в финал плей-офф не вышел.Инсайдер в рядах магнитогорцев сообщает, что сразу после проигрыша "Ак Барсу" клуб начал поиски нового главного тренера. Кроме того, сообщается, что почти наверняка стан "металлургов" покинут тренеры Майкл Пелино и Сергей Звягин.