Дамы и господа! Мы горим! – последние слова ведущего пиротехнического шоу в пермском ночном клубе Хромая лошадь врезались в память россиян с 2009 года. Страшные кадры с места жуткого пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня напоминают видео такого же веселого уик-энда, закончившегося трагедией для десятков семей. Как и девять лет назад, причиной массовой гибели людей стали нарушения правил пожарной безопасности.

"Дамы и господа! Мы горим!" – последние словаведущего пиротехнического шоу в пермском ночном клубе "Хромая лошадь"врезались в память россиян с 2009 года. Страшные кадры с места жуткого пожара вкемеровском торговом центре "Зимняя вишня" напоминают видео такого жевеселого уик-энда, закончившегося трагедией для десятков семей. Как и девятьлет назад, причиной массовой гибели людей стали нарушения правил пожарнойбезопасности.Сколько бы не говорили специалисты, что любые правилатехники безопасности пишутся кровью, нарушений этих правил не становитсяменьше. Очередным подтверждением страшному тезису стал пожар в кемеровскомторговом центре "Зимняя вишня", унесший десятки жизней.Если верить той информации, которой располагают журналистына этот момент, можно предположить, что люди погибли по вине собственников здания,которое и торговым центром быть по всем параметрам не должно. Огромный четырехэтажныймонстр практически без окон и фасадного остекления – настоящая ловушка длятысяч посетителей.Как пишут очевидцы в соцсетях, пожарная сигнализация припоявлении клубов густого едкого дыма в "Зимней вишне" не сработала.Также не было никакого оповещения посетителей по громкой связи. То есть, сотнилюдей продолжали совершать покупки, смотреть кино в многозальном кинотеатре,купаться в бассейне и париться в сауне, играть в боулинг и сражаться в очках виртуальнойреальности с монстрами в то время, как начетвертом этаже комплекса стремительно разгорался пожар.Его причиной, по предварительным данным, стало неосторожноеобращение с огнем в детской зоне. Вроде бы кто-то баловался с зажигалкой и случайноподжег поролоновый батут или шарик. Кто это был – взрослый или ребенок – пока неизвестно.По непонятным причинам система пожаротушения, которой былоборудован торговый центр, не сработала. Это значит, что ни принудительная вытяжка,которая должна обезопасить людей от воздействия ядовитого дыма, ни распылителиводы высокого давления попросту не включились. Посетители торгового центра посути оказались в огненной ловушке – жар, пламя и дым сделали свое дело.Еще одна страшная деталь, о которой упоминают свидетели:практически все запасные выходы торгово-развлекательного комплекса оказалисьзакрытыми. Как это могло произойти в здании площадью 23 тысячи квадратныхметров, непонятно. Впрочем, в такой же ловушке оказались в 2009 году посетителипермского клуба "Хромая лошадь". Там помещение было в несколько разменьше, но единственный пожарный выход тоже был закрыт на замок. Жертвами тойтрагедии стали 156 человек.Сколько жизней унес пожар в "Зимней вишне", пока точноне известно. Более ста родственников пропавших без вести кемеровчан пришли этойночью к штабу по ликвидации последствий пожара. Кто-то нашел фамилии своих близкихв списке спасенных, кто-то до сих пор не знает о судьбе родственников. Известнолишь, что среди погибших есть дети.Тем временем уследователей появились вопросы к представителям местного Госпожарнадзора,которые за 2016–2017 годы провели несколько проверок сгоревшего ТРЦ и невыявили серьезных нарушений в деятельности центра. А местные жителинедоумевают, почему пожарные инспекторы не пытались закрыть "Зимнюю вишню"– ведь буквально на прошлой неделе тамуже было задымление.Очевидно, что казенный документ под названием "Правилапожарной безопасности" не остановит череду подобных трагедий. Важно, чтобылюди, причастные к исполнению этого документа в каждом конкретном случае подумалио том, за что они отвечают и приложили все свои усилия для недопущениятрагедий, подобных кемеровской. В конце концов, не исключено, что в числепосетителей торгового центра, ресторана или клуба, охваченного пожаром, окажутся они сами и тогда фраза"Дамы и господа! Мы горим!" станет не последними словами в их жизни,а символом спасения.