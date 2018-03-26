Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала
спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.
Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала
спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.
В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала
себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под
капельницей она провела несколько часов.
"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все
болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на
второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдывалась
за отмену спектакля Юлия.
Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли
увидеть постановку с ее участием. "Простите
меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль
"Солнечной Линии", – искренне повинилась Пересильд.
В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через
коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. "Спасибо многим из
вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно,
до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает...", – посетовала
селебрити.
Добавим, что раннее Dni.Ru сообщили тревожные вести о
здоровье звезды юмористического шоу "6 кадров" Федоре Добронравове.
Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а
позже выяснилось, что ему сделали экстренную операцию. Сослуживцы утверждают,
что актер идет на поправку и через пару недель приступит к работе. Друг и коллега знаменитости Сергей Дорогов уверяет, что Федор идет на поправку, чувствует себя
бодрее, а врачи заметили положительную динамику.