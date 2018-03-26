Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорваласпектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствоваласебя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего подкапельницей она провела несколько часов."Но вчера я даже встать не могла, упало давление, всеболело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а навторой просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдываласьза отмену спектакля Юлия.Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смоглиувидеть постановку с ее участием. "Проститеменя, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль"Солнечной Линии", – искренне повинилась Пересильд.В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто черезколлег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. "Спасибо многим извас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно,до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает...", – посетоваласелебрити.Добавим, что раннее Dni.Ru сообщили тревожные вести оздоровье звезды юмористического шоу "6 кадров" Федоре Добронравове.Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, апозже выяснилось, что ему сделали экстренную операцию. Сослуживцы утверждают,что актер идет на поправку и через пару недель приступит к работе. Друг и коллега знаменитости Сергей Дорогов уверяет, что Федор идет на поправку, чувствует себябодрее, а врачи заметили положительную динамику.