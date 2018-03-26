Трагедия в торговом центре Зимняя вишня коснулась почти каждой кемеровской семьи. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них – дети.

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня"коснулась почти каждой кемеровской семьи. По последним данным, погибли 64человека, большинство из них – дети.Поиграть на аттракционах в "Зимней вишне" решилиутром 25 марта Михаил и его пятилетняя дочь. Молодой отец катал девочку накаруселях, она прыгала на батутах. Через пару часов папа с дочкой задохнулись вдыму.Семья Михаила не разговаривает ни с психологами, ни сжурналистами. Как передаюткорреспонденты с места событий, в зале школы №7, куда приводят пострадавших иродственников погибших, почти тихо. Группкамисидят закутанные в пледы люди. Психологи пытаются их разговорить, нобезуспешно.Неожиданно пожилая женщина завыла, страшно и громко. К нейтут же подбежали двое психологов Центроспаса. "Как я буду без детей? Зачто меня Бог наказал? Как я жить дальше буду?! Все, все там остались", -плачет старушка.От рассказов очевидцев кровь стынет в жилах. Торговый центргорел изнутри и проваливался внутрь – стены огонь не тронул, парадная сторона"Зимней вишни" выглядит почти как обычно. И вот оттуда, из черногодыма прыгали на улицу дети, чтобы спастись от огня. Взрослые растягивалипокрывала под окнами. Одного 12-летнего мальчика вытолкнул из узенького окнаотец, а дочь и жену не успел. Второй паренек выпрыгнул сам, но ударился о козырек– его не спасли."Прохожие забегали в "Вишню", помогаливытаскивать людей из огня. Добегали до второго этажа, дальше уже дым.Растаскивали машины с парковки, чтобы аварийкам освободить место. Таксистыработали бесплатно", – приводит рассказ очевидца Олега Life.ru.Свидетели говорят, что только охранники ТЦ как будтоспециально делали все, чтобы жертв было больше. ЧОПовцы перекрывали лестницы ине давали детям и взрослым спуститься вниз.Огромное горе в маленьком поселке Трещевский за полсотникилометров от Кемерова. Весь пятый класс местной школы поехал в "Зимнюювишню" смотреть фильм. И почти весь класс не вернулся. Ученица пятогокласса с отцом и одноклассницами тоже поехала на экскурсию. Отец -Сергей -сумел спасти чужого ребенка и погиб вместе со своей дочерью.Жители поселка потеряли в пожаре кто племянницу, кто дочку,кто внучку. Все они говорят одно: зачем эти обещанные тулеевские миллионы?Детей все равно не вернуть.