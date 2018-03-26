Трагедия в торговом центре Зимняя вишня
коснулась почти каждой кемеровской семьи. По последним данным, погибли 64
человека, большинство из них – дети.
Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня"
коснулась почти каждой кемеровской семьи. По последним данным, погибли 64
человека, большинство из них – дети.
Поиграть на аттракционах в "Зимней вишне" решили
утром 25 марта Михаил и его пятилетняя дочь. Молодой отец катал девочку на
каруселях, она прыгала на батутах. Через пару часов папа с дочкой задохнулись в
дыму.
Семья Михаила не разговаривает ни с психологами, ни с
журналистами. Как передают
корреспонденты с места событий, в зале школы №7, куда приводят пострадавших и
родственников погибших, почти тихо. Группками
сидят закутанные в пледы люди. Психологи пытаются их разговорить, но
безуспешно.
Неожиданно пожилая женщина завыла, страшно и громко. К ней
тут же подбежали двое психологов Центроспаса. "Как я буду без детей? За
что меня Бог наказал? Как я жить дальше буду?! Все, все там остались", -
плачет старушка.
От рассказов очевидцев кровь стынет в жилах. Торговый центр
горел изнутри и проваливался внутрь – стены огонь не тронул, парадная сторона
"Зимней вишни" выглядит почти как обычно. И вот оттуда, из черного
дыма прыгали на улицу дети, чтобы спастись от огня. Взрослые растягивали
покрывала под окнами. Одного 12-летнего мальчика вытолкнул из узенького окна
отец, а дочь и жену не успел. Второй паренек выпрыгнул сам, но ударился о козырек
– его не спасли.
"Прохожие забегали в "Вишню", помогали
вытаскивать людей из огня. Добегали до второго этажа, дальше уже дым.
Растаскивали машины с парковки, чтобы аварийкам освободить место. Таксисты
работали бесплатно", – приводит рассказ очевидца Олега Life.ru.
Свидетели говорят, что только охранники ТЦ как будто
специально делали все, чтобы жертв было больше. ЧОПовцы перекрывали лестницы и
не давали детям и взрослым спуститься вниз.
Огромное горе в маленьком поселке Трещевский за полсотни
километров от Кемерова. Весь пятый класс местной школы поехал в "Зимнюю
вишню" смотреть фильм. И почти весь класс не вернулся. Ученица пятого
класса с отцом и одноклассницами тоже поехала на экскурсию. Отец -Сергей -
сумел спасти чужого ребенка и погиб вместе со своей дочерью.
Жители поселка потеряли в пожаре кто племянницу, кто дочку,
кто внучку. Все они говорят одно: зачем эти обещанные тулеевские миллионы?
Детей все равно не вернуть.