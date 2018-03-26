Зарегистрировано 398 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей. ДТП с участием водителей, в момент ДТП находящихся в состоянии опьянения, не зарегистрировано. Произошло 398 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 88 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 20.03.2018 г. в 17:50 в г. Гусь-Хрустальный у дома 253 по улице Орловская 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (кирпичный забор). В результате ДТП пострадали: пассажир автомобиля "ВАЗ-21124", женщина 1994 г.р., которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье посередине и не была пристегнута ремнем безопасности - направлена на амбулаторное лечение с диагнозом: закрытый перелом нижней челюсти, ушиб левого коленного сустава; пассажир автомобиля "ВАЗ-21124", мальчик 2016 г.р., который в момент ДТП находился на руках у своей матери (на заднем пассажирском сиденье) - направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой брови.Ковровский районПо предварительной информации, 22.03.2018 г. в 08:25 в г. Ковров у дома 92 по улице Еловая 48-летний водитель автомобиля "Шкода - Рапид" совершил наезд на пешехода - девушку 2004 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована с диагнозом: ушиб левого колена.Ковровский районПо предварительной информации, 23.03.2018 г. в 00:10 на 263 км автодороги М-7 «Волга» 51-летний водитель автомобиля "ГАЗ-2834LU", двигаясь со стороны г.Нижний Новгород по направлению к г.Владимир по правой полосе дороги, совершил наезд на пешехода 1982 г.р., жителя республики Чувашия, который находился на проезжей части спиной к автомобилю. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Вязниковский районПо предварительной информации, 24.03.2018 г. в 16:50 на 288 км автодороги М-7 «Волга» (в деревне Коурково) 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21093", двигаясь в сторону г. Н. Новгорода, не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль "Фредлайнер" с полуприцепом "Спиер" под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "ВАЗ-21093" - госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица; пассажир автомобиля "ВАЗ-21093", женщина 1981 г.р. - от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия; пассажир автомобиля "ВАЗ-21093", женщина 1960 г.р. - от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.