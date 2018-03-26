Мародеры крадут и перепродают появившиеся в память жертв пожара в Кемерово игрушки. Да и в самом торговом центре творились дикие вещи.

Мародеры крадут и перепродают появившиеся в память жертв пожара в Кемерово игрушки. Да и в самом торговом центре творились дикие вещи.В нас не осталось ничего святого, в нас умерли сочувствие, сострадание и добросердечность. В этом убеждаешься снова и снова, узнав, что происходило и происходит возле сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.Когда появились первые данные, что среди погибших во время пожара немало детей, горожане стали нести к магазину свечки, цветы и мягкие игрушки. Но кому война, а кому мать родная. Возле торгового центра были задержаны мужчины, которые пытались загрузить в пакеты принесенное горожанами. Рано утром предприимчивые граждане собрали игрушки у импровизированного мемориала и стали их... продавать с другой стороны сгоревшего торгового комплекса. Очевидцы возмутились поведением мужчин и обратили на них внимание полицейских, которые находились неподалеку.Те, кто чудом избежал смерти в "Зимней вишне", рассказывают совершенно дикие вещи. По их словам, когда началась паника и едкий дым стал стремительно распространяться по этажам, продавцы бросили весь товар и побежали к выходу. А некоторые предприимчивые граждане тут же стали сметать в сумки все, что осталось без охраны. Несли плазменные телевизоры, шубы, посуду, были витрины и хватали все, что попадется под руку. Падали, обгорали, но наживу не бросали. Словом, ад.Как говорят, многие люди погибли из-за того, что пытались в темноте отыскать свои вещи – сумки, верхнюю одежду. А потом путь на улицу уже были отрезан огнем.Пока пожарные метр за метром заливали водой пылающий торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово и спасали людей, зеваки с улицы снимали все происходящее на мобильные телефоны, пытаясь поскорее сделать эффектное видео и запостить его в социальные сети. А если в кадр попадал кричащий и умоляющий о помощи человек, значит, "хайп" и "лайки" обеспечены. На появившихся съемках с места трагедии, например, слышен чей-то закадровый голос, обращенный, очевидно, к не решающемуся прыгнуть с крыши человеку: "Давай же, у меня телефон садится, снять не успею!"