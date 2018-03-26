Официальный представитель Министерства иностранных дел
России Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран,
которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов в
знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет о
подобных действиях этих государства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел
России Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран,
которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов в
знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет о
подобных действиях этих государства.
"Наши западные коллеги даже в этот день, вместо того,
чтобы как цивилизованные, приличные люди выражать сочувствие, соболезнования
российским гражданам, к сожалению, сделали, то, что они сделали", – заявила
пресс-секретарь МИДа в эфире программы "60 минут" на телеканале
Россия 1.
На своей странице в Facebook дипломат опубликовала пост, где
заявила, что российский МИД выражает решительный протест в связи с решением
ряда стране-членов ЕС и НАТО выслать российских дипломатов. Данный шаг на
Смоленской-Сенной площади расценили как "недружественный и неотвечающий задачам
и интересам поиска виновных в инциденте".
Речь идет об отравлении экс-сотрудника Главного
разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Их
обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии. Правоохранительные органы
предположили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом
"Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.
Премьер-министр Великобритании практически сразу начала
обвинять в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентом
Соединенного Королевства она объявила высылке 23 российских дипломатов. Москва
ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского
внешнеполитического ведомства.
Напомним, 26 марта ряд стран Запада, в том числе США, Канада
и некоторые другие государства объявили о своем решении выслушать сотрудников
российских дипломатических учреждений в знак солидарности с позицией
Великобритании. Так, Франция, Германия и Польша указали на дверь четырем
дипломатам.
Особо рьяно к вопросу подошел глава Белого дома Дональд
Трамп. Американский лидер объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической
миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.
25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя
вишня" произошел страшный пожар. Его жертвами стали 64 человек,
большинство из них – несовершеннолетние. На Кузбассе объявлен трехдневный
траур.