Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран, которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет о подобных действиях этих государства.

Официальный представитель Министерства иностранных делРоссии Мария Захарова резко отреагировала на демарш ряда западных стран,которые объявили в понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов взнак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу экс-сотрудника ГРУСергея Скрипаля. Представитель российского внешнеполитического сожалеет оподобных действиях этих государства."Наши западные коллеги даже в этот день, вместо того,чтобы как цивилизованные, приличные люди выражать сочувствие, соболезнованияроссийским гражданам, к сожалению, сделали, то, что они сделали", – заявилапресс-секретарь МИДа в эфире программы "60 минут" на телеканалеРоссия 1.На своей странице в Facebook дипломат опубликовала пост, гдезаявила, что российский МИД выражает решительный протест в связи с решениемряда стране-членов ЕС и НАТО выслать российских дипломатов. Данный шаг наСмоленской-Сенной площади расценили как "недружественный и неотвечающий задачами интересам поиска виновных в инциденте".Речь идет об отравлении экс-сотрудника Главногоразведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Ихобнаружили 4 марта в бессознательном состоянии. Правоохранительные органыпредположили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом"Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.Премьер-министр Великобритании практически сразу началаобвинять в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентомСоединенного Королевства она объявила высылке 23 российских дипломатов. Москваответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британскоговнешнеполитического ведомства.Напомним, 26 марта ряд стран Запада, в том числе США, Канадаи некоторые другие государства объявили о своем решении выслушать сотрудниковроссийских дипломатических учреждений в знак солидарности с позициейВеликобритании. Так, Франция, Германия и Польша указали на дверь четыремдипломатам.Особо рьяно к вопросу подошел глава Белого дома ДональдТрамп. Американский лидер объявил о высылке 48 сотрудников дипломатическоймиссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняявишня" произошел страшный пожар. Его жертвами стали 64 человек,большинство из них – несовершеннолетние. На Кузбассе объявлен трехдневныйтраур.