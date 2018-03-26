Эксперты оценили решение целого ряда стран Запада из солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов из своих стран. Подобное решение назвали беспрецедентной и подлой акцией, которая была предпринята от бессилия западных политиков.

Эксперты оценили решение целого ряда стран Запада из солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов из своих стран. Подобное решение назвали беспрецедентной и подлой акцией, которая была предпринята от бессилия западных политиков.В своем официальном заявлении Министерство иностранных дел России назвало решение ряда стран о высылке российских дипломатов провокационным жестом. "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – пообещали в ведомстве."На извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра", – прокомментировал поведение западных стран на своей странице в Facebook глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что Москве следует отвечать принципом полной взаимности "пока не очнутся и не придут в себя"."Принципиальна и беспрецедентна коллективность акции, когда ряд стран высылают дипломатов и идут на очевидное обострение отношений не по причине конфликта с какой-то страной, а в знак солидарности с другой страной. Я такого, честно говоря, не помню. Вообще, такое бывает, когда войну объявляют", – цитирует РИА Новости главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова."Интересно, а массовый политический психоз излечим? США и Европа последовали за Великобританией по пути высылки наших дипломатов. Доказательств причастности России к делу Скрипаля у них разумеется нет, но так им хочется пнуть в очередной раз нашу страну за Крым", – рассказал в интервью Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."От злобы и бессилия уже не знают что делать. Дали на Олимпиаде нам белый флаг, а мы его пронесли гордо и выиграли в хоккей спустя 25 лет. Паралимпиаду с белым флагом и с 30 спортсменами и вовсе чуть не выиграли. Вот и бесятся наши "западные партнеры", а по сути политические импотенты, которые за счет рейтинга Путина решили поправить свои пошатнувшиеся внутриполитические электоральные рейтинги", – уверен эксперт.Напомним, 26 марта стало известно о том, что 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов. Поводом для такого шага называется отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Аналитики отмечают, что Лондон до сих пор не предоставил ни единого доказательства причастности к произошедшему Москвы. Это, однако, не помешало политикам самого высокого уровня выступить с обвинениями и громкими заявлениями. В частности, некоторые официальные лица объявили, что все Российские дипломаты, отправляемые на Родину, являются сотрудниками спецслужб и выполняют шпионские поручения.