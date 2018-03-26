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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-zashhishhaet-pravo-na-mesto-zhitelstva.html" target="_blank">Защищает право на место жительства</a> - Пообещали помочь, но слово не сдержали. Жительницу Владимира Ирину Рогову, отправляют менять паспорт по месту регистрации - на Западную Украину. Ехать туда она боится. Месяц назад в областном управлении миграции ей собирались помочь в выправке Российского гражданства. Ирина успешно прошла комиссию на знание русского языка. Но в дальнейшей процедуре ей отказали. Где сейчас женщина ищет поддержки – выясняла Татьяна Данилова.