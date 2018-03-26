При пожаре в торговом центре Зимняя вишня, по предварительным данным, погибли 40 человек. В списке жертв 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", по предварительным данным, погибли 40 человек. В списке жертв 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева."Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", – сообщили в пресс-службе региональной администрации, добавив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.К 23:30 по московскому времени в сгоревшем торговом центре были обнаружены тела 40 человек. "Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", – сообщил источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС.Специалисты рассматривают несколько версий трагедии. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.Также изучается возможность поджога. Однако приоритетной она пока не является. Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился в батутной комнате.