В январе текущего года злоумышленник со спины напал на местного жителя, нанес деревянной палкой удары по голове и похитил принадлежащий мужчине мобильный телефон.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего ранее судимого жителя районного центра. Мужчине предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения и грабежа.Установлено, что вечером 13 января текущего года обвиняемый со спины напал на 35-летнего местного жителя и, нанеся по голове удары деревянной палкой, похитил из кармана мобильный телефон стоимостью более 6 тысяч рублей.Фигурант был оперативно задержан в этот же вечер, похищенный мобильный телефон изъят.Также в ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина причастен к грабежу, совершенному в декабре прошлого года. Злоумышленник выхватил у 69-летней местной жительницы дамскую сумку, в которой находились кошелек с деньгами и мобильный телефон, причинив ущерб в 5 500 рублей. Впоследствии дамская сумка и мобильный телефон были изъяты и возвращены пенсионерке.Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.