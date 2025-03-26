15 ветеранов из областной столицы получили звание «Почетных граждан города Владимира». Это решение одобрили на заседании Совета народных депутатов. По указу президента Владимира Путина,

15 ветеранов из областной столицы получили звание «Почетных граждан города Владимира». Это решение одобрили на заседании Совета народных депутатов. По указу президента Владимира Путина, сейчас по всей стране ветеранам присваивают звания почетных граждан. Как отметили в мэрии, это дань глубокому уважению их подвига. Почетное звание присвоили: – Артамонову Андрею Михайловичу, – Борисовой Екатерине Михайловне, –