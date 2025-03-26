Влдимирцы получили медали, благодарность, грамоту.

26 марта пресс-служба правительства Владимирской области сообщила о наградах, врученных президентом России Владимиром Путиным. Семья Андрея и Анастасии Романовых была удостоена медали ордена «Родительская слава». Надежда Теляковская, начальник отдела ПАО «Ковровский механический завод», получила почетную грамоту Президента РФ, а Владимир Петров, главный специалист по контролю качества этого же завода, был награжден благодарностью президента.Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени был отмечен глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.Напомним, ранее мы писали, что