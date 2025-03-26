Обезопасить людей и сохранить жизни хвостатым помогут приюты, однако их стоимость слишком высока.

В последние годы в стране участились случаи нападения собак на людей. К сожалению, подобные инциденты зарегистрированы и в нашем регионе. Владимирцы до сих пор не забыли трагический случай, когда в феврале 2019 года в районе Доброго стая бродячих псов насмерть загрызла 25-летнего мужчину. Его тело возле гаража в комплексе «Восток-2» заметил местный житель и вызвал скорую помощь. По информации Следкома, смерть молодого человека наступила от переохлаждения и множественных укусов собак.В прошлом году жители улицы Зои Космодемьянской в Коврове пожаловались на бездомных псов. Собаки загрызли несколько кошек и нападали на людей. По словам очевидцев, некоторые псы были домашними. Однако они уже долгое время находились на самовыгуле без намордников и ошейников.– Проблемы возникают не только с бездомными животными, но и с теми, у которых есть хозяева, когда они не контролируютповедение своего животного, – сказал председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин.«Вырван кусок тела!»В марте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на людей в Киржаче Владимирской области. Речь идёт о тибетских мастифах.В соцсетях киржачане пишут, что мастифы бросались на жителей и раньше. Минимум говорят о трёх случаях, когда крупные псы, сбежав с мест своего содержания, нападали на людей и других животных.«5 февраля 2025 года три тибетских мастифа выбежали за пределы участка в момент, когда хозяин открыл подъёмные ворота, чтобы выехать на автомобиле с участка. В этот момент мимо шла женщина в сторону своего дома и подверглась жестокому нападению этих огромных псов! Хозяин был рядом, но, несмотря на это, собаками были нанесены множественные укусы по всему телу – рваные раны, а на ноге просто вырван кусок тела! Представляете, какой исход мог бы быть летом! Здесь ещё хоть как-то защищала зимняя одежда!» – пишут люди в соцсетях.И это, по сведениям пользователей, не единственный инцидент. Жертвами четвероногих стали также ребёнок и собака, которую выгуливал хозяин.Сейчас по данному факту проводится проверка.Отловить и выпуститьС начала года в нашем регионе поступило почти двести жалоб на агрессивных животных. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Общественники уверены, часто животные проявляют агрессию из-за плохого обращения с ними и принципы гуманного отношения к четвероногим нужно активнее продвигать в школах и других учебных заведениях. В то же время существует понятие патологической агрессии. Поэтому для опасных собак нужны особые законы.В регионе сейчас действует система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». Однако, по мнению представителей Центра ветеринарии Владимирской области, этот метод связан с целым рядом серьёзных рисков. Во-первых, стерилизованные и вакцинированные собаки не всегда теряют агрессивное поведение. Часто они сбиваются в стаи, а в период гона их агрессия значительно возрастает. Во-вторых, любая вакцина имеет ограниченный срок действия: прививка от бешенства, например, действует не более года. А значит, возвращение даже привитых собак в естественную среду может представлять угрозу распространения инфекций. Чтобы защитить людей от бездомных животных, нужно строить современные приюты. Но стоимость одного такого учреждения обойдётся бюджету в 285–350 миллионов рублей.– В настоящее время уже 19 субъектов Российской Федерации приняли законодательным актом подобную норму, которая позволяет значительно упростить, удешевить создание объектов временного содержания животных. Это выгоднее по сравнению со строительством приютов для животных, которые представляют собой целый комплекс сооружений и направлены всё-таки на очень большие объёмы содержания. Мы могли бы сформировать у себя в области комплекс для содержания животных в небольших объёмах. Может быть, на 10–20 голов, естественно, сохранив в обязательном порядке надлежащие условия содержания для этих животных и, таким образом, сделав первый шаг на региональном уровне для улучшения этой работы, – говорит начальник инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев.Начальник инспекции ветеринарии сообщил, что временные пункты содержания обходятся дешевле, позволяя обслуживать больше собак за те же деньги. По мнению главы ведомства, на 300 собак можно будет построить 10 временных пунктов содержания.