Этот запрет не распространяется на уполномоченные органы власти и государственные СМИ. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба области. Как уточняют в региональном

Этот запрет не распространяется на уполномоченные органы власти и государственные СМИ. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба области. Как уточняют в региональном правительстве, теперь выкладывать информацию о падении БПЛА нельзя в СМИ и интернете, то есть всяческие «подслушки» тоже попадают под запрет. Туда же – комментарии от очевидцев. Причем речь не только о