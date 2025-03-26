Жителей Владимирской области приглашают стать зрителями и активными болельщиками на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования пройдут в Суздале с 3 по 11 апреля.

Жителей Владимирской области приглашают стать зрителями и активными болельщиками на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования пройдут в Суздале с 3 по 11 апреля. В них примут участие более 600 спортсменов из всех субъектов страны, которые поборются за звание лучшего боксера. Владимирскую область представят 13 спортсменов – лидеров по боксу,