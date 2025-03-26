Он повредил боковые зеркала, номера и стеклоочистители автомобиля.

10 марта в одном из дворов Коврова Владимирской области произошел инцидент: находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель устроил дебош на парковке и разбил соседский внедорожник Land Cruiser Prado. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Он повредил боковые зеркала, номера и стеклоочистители автомобиля.Очевидцы вызвали полицию, и нарушитель был задержан патрульными. По предварительной оценке, общий ущерб составил более 340 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.