Это пообещал глава города.

Активисты провели проверку состояния дорог в Покрове Владимирской области и зафиксировали серьезные проблемы на проезде рядом с рынком. Дорога сильно изношена: повсюду ямы и выбоины, а местами отсутствует асфальтовое покрытие.После этого проверяющие обратились в местную администрацию. Глава города Денис Рогов сообщил, что ремонт дороги запланирован и завершится к 1 мая, на работы выделена область субсидия от Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Контракт на выполнение работ уже заключен.