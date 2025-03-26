В 2019 году семейный дом пострадал от пожара.

Во Владимирской области прокуратура Меленковского района вмешалась в ситуацию семьи, проживавшей в аварийном доме, и добилась предоставления им нового благоустроенного жилья по договору социального найма. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.В 2019 году семейный дом пострадал от пожара, и жилищная комиссия признала семью нуждающейся в жилье во внеочередном порядке.Однако процесс переезда затянулся. После вмешательства прокуратуры и внесения представления главе администрации округа, семье была предоставлена новая квартира.