Светлана рассказывали о проблемах общества.

Скончался журналист редакции «Владимирские ведомости» Светлана Лапцова. Об этом сообщило издание. Светлана проработала в редакции более 12 лет, заслужив признание, как лучший социальный журналист региона и став лауреатом конкурса ОНФ на всероссийском уровне.«Все истории Светлана Лапцова, человек совестливый и нравственный, пропускала через себя - часто за счет собственного здоровья и личного времени. Зато получались большие, умные и действительно интересные тексты», — вспоминают ее .Светлана рассказывали о проблемах общества, помогая решать сложные ситуации. За время работы в редакции Светлана написала 1287 материалов. Напомним,