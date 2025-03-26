Новая коррупционная история, связанная с ритуальным бизнесом, на этот раз развернулась в Вязниках. Заведующего паллиативным отделением районной больницы подозревают в получении денег от

Новая коррупционная история, связанная с ритуальным бизнесом, на этот раз развернулась в Вязниках. Заведующего паллиативным отделением районной больницы подозревают в получении денег от индивидуального предпринимателя. Как сообщили в прокуратуре области, 39-летняя женщина передавала деньги заведующему, чтобы тот сообщал ей об умерших пациентах, а также давал номера телефонов родственников. Делалось все это для того, чтобы обойти