Семья из деревни Паново Меленковского района жила около 6 лет в доме, сильно поврежденном пожаром. Собственников дома признали нуждающимся в новом жилом помещении по договору соцнайма, но

Семья из деревни Паново Меленковского района жила около 6 лет в доме, сильно поврежденном пожаром. Собственников дома признали нуждающимся в новом жилом помещении по договору соцнайма, но жилья они так и не дождались. Прождав 6 лет, семья обратилась в прокуратуру области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, дом №16 на Чапаевской улице очень сильно пострадал от