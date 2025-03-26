Незадолго до происшествия парень сообщил знакомому о своем местонахождении.

В Муроме Владимирской области проводится проверка по факту гибели 16-летнего подростка, который утонул в озере «Грязнуха». Инцидент произошел 23 марта, когда юноша вышел на прогулку по льду. Он провалился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.Незадолго до происшествия парень сообщил знакомому о своем местонахождении.Вечером мама погибшего начала его поиски. На следующий день спасатели нашли тело подростка. Следственный комитет проводит расследование, включая судебно-медицинскую экспертизу.