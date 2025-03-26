Знаки «Жилая зона» и «Уступи дорогу» появились в районе дома № 1 на Зеленой улице в поселке Заклязьменский под Владимиром. Это произошло после вмешательства прокуратуры области, рассказали

Знаки «Жилая зона» и «Уступи дорогу» появились в районе дома № 1 на Зеленой улице в поселке Заклязьменский под Владимиром. Это произошло после вмешательства прокуратуры области, рассказали в пресс-службе ведомства. Нарушение вскрылось во время проверки. При этом проекты организации дорожного движения знаки предусматривали. Прокурор внес представление руководителю УЖКХ мэрии Владимира, после чего на участке появились