Вещество она передала своему другу.

В Киржаче Владимирской обратив местная жительница приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Суд признал ее виновной по статье 228.1 УК РФ.Установлено, что осужденная, работая в магазине ритуальных услуг, в январе 2024 года реализовала синтетический наркотик своему знакомому.Злоумышленница была задержана полицией в момент передачи вещества. Вину она не признала. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.