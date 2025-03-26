Владимирский журналист Светлана Лапцова ушла из жизни. Об этом сообщили ее коллеги из «Владимирских ведомостей». Ей было 54 года. Светлана Лапцова трудилась в пресс-службах и изданиях

Владимирский журналист Светлана Лапцова ушла из жизни. Об этом сообщили ее коллеги из «Владимирских ведомостей». Ей было 54 года. Светлана Лапцова трудилась в пресс-службах и изданиях области, больше 12 лет проработала обозревателем газеты «Владимирские ведомости». Журналист отличалась любовью к деталям и социальным темам, ей удавалось точно подбирать нужные слова, чтобы привлечь внимание читателя к проблемам