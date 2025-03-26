Они подкупали заведующего патологоанатомическим отделением, чтобы ускорить оформление документов о смерти и подготовку тел к похоронам.

Следственный комитет по Владимирской области сообщил о назначении штрафа в размере 1,41 миллиона рублей владимирскому ритуальщику за дачу взяток патологоанатому. С января 2022 по апрель 2024 годов он и еще трое представителей ритуального бизнеса подкупали заведующего патологоанатомическим отделением, чтобы ускорить оформление документов о смерти и подготовку тел к похоронам.Один из злоумышленников был пойман с поличным при получении очередной взятки 3 апреля прошлого года.Уголовные дела против других участников схемы и должностного лица находятся в суде. На имущество обвиняемых, включая три квартиры и три автомобиля, был наложен арест.