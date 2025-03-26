Это будет стоить 315 млн рублей.

Вологодская компания «Транс-Альфа» выиграла тендер на поставку 12 новых троллейбусов для Владимира, снизив стоимость контракта с 407,66 млн рублей до 315,94 млн. Документ опубликован на сайте госзакупок.Троллейбусы будут оборудованы противоскользящим покрытием пола, тремя или более электронными табло и обеспечат бессрочный доступ к платформе мониторинга пассажиропотока. Поставка пройдет в два этапа, а машины должны прибыть в город до 14 июля 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что