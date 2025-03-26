Две остановки на Рпенской магистрали получили официальные названия. Такое решение принял Совет народных депутатов города Владимира. Документ опубликован на сайте мэрии. Две остановки

Две остановки на Рпенской магистрали получили официальные названия. Такое решение принял Совет народных депутатов города Владимира. Документ опубликован на сайте мэрии. Две остановки возле дома №10 на улице Юбилейной получили название «Улица Жуковского». Два пункта высадки и посадки пассажиров в районе поворота на Погодина стали называться «Рпенская магистраль». Напомним, с начала этой весны на этой