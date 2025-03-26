В областном центре начал работать второй Семейный многофункциональный центр. Отделение располагается в доме №53 на проспекте Ленина. Семейный МФЦ – удобное место, где можно получить

В областном центре начал работать второй Семейный многофункциональный центр. Отделение располагается в доме №53 на проспекте Ленина. Семейный МФЦ – удобное место, где можно получить соцуслуги в режиме «одного окна». Центр оказывает помощь по разным вопросам. Сюда могут обратиться семьи участников СВО, беременные женщины, многодетные родители, семьи, воспитывающие инвалидов, а также те, кто попал в