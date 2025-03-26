За последние 6 лет в регионе построили уже 9 школ.

Во Владимирской области продолжается работа по улучшению образовательной инфраструктуры, что позволит детям получить доступное и качественное образование. Как рассказал губернатор Александр Авдеев, за последние 6 лет было построено 9 новых школ, еще 4 находятся в процессе строительства, а 12 учебных заведений капитально отремонтированы в прошлом году. В этом году планируется отремонтировать еще не менее 8 школ. Работы идут по национальному проекту «Образование».Основное внимание уделяется не только зданиям, но и квалификации педагогов. Среди достижений местных учителей – участие Марины Кобякиной из Волосатовской школы в финале всероссийского конкурса среди учителей обществознания и признание Татьяны Ковалёвой педагогом года во Владимирской области.Также в регионе занимаются развитием сферы детского отдыха. Лагерь «Белый городок» в Муроме станет круглогодичным, а «Олимп» в Собинском округе уже открыл два модульных корпуса. В ближайшие годы запланированы капитальные ремонты и обновления в других лагерях, что значительно улучшит условия для отдыха детей.