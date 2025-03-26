В областном центре заболеваемость составила 3 934 человека.

На прошлой неделе во Владимирской области зарегистрировано 13 658 случаев ОРВИ, что на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.В областном центре заболеваемость составила 3 934 человека, снижение случаев отмечено во всех возрастных группах.Специалисты провели 875 исследований, из которых 60,4% составили вирусы гриппа. В частности, был выявлен грипп B (35,8%), грипп A(H1N1) (20,8%) и грипп A(H3N2) (3,8%). Также в регионе циркулируют РС-вирусы, коронавирус, риновирусы и бокавирусы.