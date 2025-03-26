Жители деревни Дмитриевская Слобода и поселка им. П.Л. Войкова округа Муром пожаловались на плохую воду на прямую линию Президента. Люди рассказали о ржавой дурнопахнущей жидкости, которая

Жители деревни Дмитриевская Слобода и поселка им. П.Л. Войкова округа Муром пожаловались на плохую воду на прямую линию Президента. Люди рассказали о ржавой дурнопахнущей жидкости, которая течет из крана. На проблему обратили внимание активисты Народного фронта. Они выезжали на место и пообщались с местными жителями. К приезду волонтеров люди специально подготовили банки с отстоянной водой,