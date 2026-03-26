Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор бывшему министру здравоохранения региона Валерию Янину. Его признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).Следствие установило, что с сентября 2022 года по декабрь 2024 года Янин, сначала будучи главным врачом Александровской районной больницы, а затем — министром здравоохранения области, требовал от подчиненных регулярно передавать ему деньги.Сотрудники боялись последствий: они опасались ухудшения условий труда или даже увольнения. В итоге за время действия схемы злоумышленник получил в общей сложности 640 тысяч рублей.Суд приговорил Валерия Янина к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе, связанные с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными полномочиями, на срок 2 года.