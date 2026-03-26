Во Владимирской области завели уголовное дело на бывшего директора МУ «Управление жизнеобеспечением населения» города Струнино. Женщину подозревают в присвоении более 500 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники прокуратуры и ОЭБ и ПК ОМВД России по Александровскому району.По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемая узнала, что механик учреждения собирается увольняться. Она получила от него банковскую карту, на которую перечисляли зарплату.Хотя с января 2025‑го сотрудник уже не работал, женщина не оформила его увольнение официально. На протяжении 11 месяцев она продолжала начислять зарплату на карту механика — а деньги забирала себе.После того как правоохранительные органы выявили хищение, подозреваемая уволилась. Сейчас следователи проверяют, причастна ли она к другим эпизодам кражи средств. Расследование продолжается.